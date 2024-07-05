Российские учёные нашли способ получить этилен из природного газа

Учёные из Центра новых химических технологий Института катализа разработали новые катализаторы для производства этилена из природного газа. Вместо дорогостоящего серебра они использовали кобальт, что делает процесс экономически более выгодным. Этилен широко применяется в химической промышленности для производства различных веществ, таких как этиловый спирт, полиэтилен и другие полимеры.

Россия, обладая значительными запасами природного газа, может использовать его в качестве альтернативного источника для производства этилена. Учёные разработали каталитические системы, которые позволяют эффективно превращать ацетилен, образующийся при пиролизе метана, в этилен методом селективного гидрирования.

Исследователи использовали углеродный материал «Сибунит» в качестве носителя кобальтовых наночастиц, что обеспечивает высокую активность и стабильность катализатора. Этот материал имеет развитую поверхность, мезопористую структуру и высокую механическую прочность, что способствует эффективной работе катализатора без нежелательных побочных эффектов.

Такие научные разработки открывают новые перспективы для промышленности, предоставляя основу для создания более эффективных катализаторов селективного гидрирования ацетилена и повышения производства этилена из природного газа.