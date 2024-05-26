Российские учёные нашли способ повысить ударопрочность «нержавейки»

Учёные из Санкт-Петербургского государственного университета и ИПМаш РАН провели исследование, которое показало, что применение газодинамического холодного напыления и последующая лазерная обработка нержавеющей стали увеличивают её ударопрочность. Это может быть полезно для широкого спектра промышленных и строительных приложений, от газовой и химической промышленности до производства бытовых предметов и медицинской арматуры.

Нержавеющая сталь, известная своей прочностью и устойчивостью к коррозии, нашла применение в различных отраслях, где требуется материал с высокой производительностью в агрессивных условиях. Важной характеристикой такой стали является её способность сохранять свои свойства при воздействии ударов и экстремальных температур.

Лаборатория, созданная в рамках программы мегагрантов, сосредоточена на исследовании новых методов улучшения механических свойств материалов. Их комбинированный подход к обработке нержавеющей стали позволяет увеличить её прочность и ударопрочность, что может иметь значительное значение для различных отраслей промышленности.