Российские учёные нашли способ предсказать астму у детей с ожирением

Учёные из Хабаровского филиала Дальневосточного научного центра разработали способ прогнозирования риска тяжёлого течения бронхиальной астмы у детей с ожирением, учитывая их генетический фон. Этот метод, эффективность которого составляет 79,2%, стал важным шагом в предсказании развития болезни, особенно у детей.

Существует взаимосвязь между ожирением и бронхиальной астмой, где ожирение увеличивает вероятность развития астмы, особенно среди детей. Дети с астмой и ожирением часто сталкиваются с более тяжёлой формой болезни. Раннее выявление и предотвращение этого сочетания имеет важное значение.

Эксперты подчёркивают, что контроль над симптомами и факторами риска играет ключевую роль в управлении бронхиальной астмой. Жировая ткань, будучи активным эндокринным органом, может влиять на воспалительные процессы в бронхах. Гены также играют важную роль в этом контексте, идентификация конкретных генов-кандидатов помогла создать прогностический метод.

Разработанный метод позволяет предсказывать риск развития астмы у детей с ожирением на основе их генетического профиля. Это открывает путь к индивидуализированным планам лечения, включая дифференцированную терапию, коррекцию питания и физической активности.