Российские учёные нашли способ преодолеть устойчивость опухолей мозга к химии

В РНИМУ им. Пирогова разработали новый способ борьбы с глиобластомой — одной из самых агрессивных и трудноподдающихся лечению опухолей мозга. Команда учёных использует комбинацию сфокусированного ультразвука и малых интерферирующих РНК, которые подавляют белок, ответственный за рост опухоли. Это открытие, как рассказала старший научный сотрудник Татьяна Абакумова, даёт надежду на успешное лечение даже в тех случаях, когда традиционные методы, такие как химиотерапия и радиотерапия, не эффективны.

Глиобластома — это крайне сложная форма опухоли, которая составляет почти половину всех первичных опухолей мозга и известна своей агрессивностью. Рецидивы происходят в более чем 80% случаев, а выживаемость больных редко превышает 5 лет. Абакумова объяснила, что одной из причин этой высокой смертности является то, что опухоль растёт инвазивно, и клетки, оставшиеся после традиционного лечения, становятся устойчивыми. В то время как существующие методы лечения не всегда эффективны, учёные ищут новые способы воздействия на опухоль.

Одним из таких методов стало подавление белка ганкирина, который способствует агрессивному росту опухоли и её распространению в здоровые ткани. Если этот белок удаётся заблокировать, клетки становятся более чувствительными к препаратам, таким как темозоломид, который используется для терапии глиобластомы. Однако для того, чтобы лекарство эффективно подействовало, оно должно преодолеть гематоэнцефалический барьер, который защищает мозг от веществ в крови. Для этого учёные используют ультразвук, чтобы временно открыть барьер, что позволяет доставить малые интерферирующие РНК в мозг и эффективно подавить экспрессию белка.