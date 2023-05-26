Российские учёные нашли способ продлить срок службы нефтепровода

Российские учёные разработали новую систему для биологического анализа коррозии нефтегазовых трубопроводов, которая заменит импортные аналоги. Эту инновацию представили на конференции в Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого. Исследования показывают, что более 40% случаев коррозии трубопроводов связаны с бактериальным заражением.

Западные нефтяные компании уже давно регулярно проводят такие анализы своих нефтегазовых магистралей для выявления биологической коррозии. Они заказывают генетические исследования на выявление семи групп бактерий, которые приводят к коррозии труб. Однако российским компаниям приходилось отправлять такие анализы за границу. В свете санкций это стало практически невозможным, но благодаря новой российской системе генетических исследований, эта проблема решена.

Стартап BioSpark, который является частью «ТехноСпарка», предлагает генетические исследования на биокоррозию, используя передовые технологии секвенирования и ПЦР. Их оборудование даёт точность анализов до 99,995%, что позволяет обнаруживать даже одну вредоносную архею или бактерию среди множества других микроорганизмов. Это значит, что нефтедобывающие компании смогут быстро реагировать на биологическую коррозию, избегая дорогостоящих ремонтов и снижая экологические и финансовые риски.

Важно отметить, что российские учёные и предприниматели не остаются в отстающей позиции, а находятся в русле инноваций и разработок, обеспечивая стране собственные ресурсы и возможности для современной нефтегазовой отрасли.