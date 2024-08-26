Российские учёные нашли способ продлить срок службы промышленного оборудования

Российские учёные нашли способ продлить срок службы промышленного оборудованияС помощью специального покрытия
Российские учёные разработали новое защитное покрытие, которое обещает значительно улучшить срок службы промышленного оборудования. По словам специалистов Пермского Политеха, это покрытие идеально подходит для использования в перерабатывающей, горной и нефтедобывающей промышленностях. Оно легко наносится на инструменты и заметно увеличивает их износостойкость.
Разработка представляет собой многослойный «сэндвич», где в основе лежит слой титана, а затем чередуются слои из нитридов циркония, алюминия, титана и тройного нитрида. Такой метод нанесения в газовой смеси азота и аргона при низком давлении обеспечивает нужные свойства покрытия. Это покрытие не только защищает от коррозии, но и улучшает физико-механические свойства, делая поверхности более стойкими к трещинам и износу.
Доктор технических наук и профессор ПНИПУ Анна Каменева отметила, что новая технология увеличивает эффективность использования оборудования и снижает затраты на обслуживание. Например, стойкость свёрл и фрез для обработки нержавеющей стали возросла в 2-4 раза, а резцы для обработки сильвинитовой руды стали в 2-3 раза, более долговечными. Новое покрытие также выдерживает более высокие температуры — до 1000-1100°C, что делает его идеальным для сложных условий эксплуатации.