Российские учёные нашли способ различать белых карликов от нейтронных звёзд

Исследователи Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова нашли способ различать белые карлики и нейтронные звезды, что решает важную проблему в астрофизике. Белые карлики — это звезды, которые больше не производят энергию термоядерными реакциями, а просто светят за счёт остаточного тепла. Теперь учёные обнаружили признаки, которые помогут отличить белые карлики от нейтронных звёзд, особенно тех, что входят в двойные системы и ярко светятся в рентгеновском диапазоне.

До сих пор было сложно различить эти два типа звёзд, так как они могут выглядеть очень похоже. Новая методика обнаруживает разницу в спектральных индексах этих объектов. Белые карлики имеют холодную поверхность и поглощают рентгеновское излучение, в то время как горячие нейтронные звезды отражают его от аккреционного диска.

Этот метод упрощает задачу разгадки природы таких компактных объектов, когда их происхождение неизвестно или вызывает споры. Теперь астрономы могут использовать высокоточные орбитальные телескопы, чтобы легко определить, с каким объектом они имеют дело, благодаря этим отличиям в температуре поверхности.