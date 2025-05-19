Российские учёные нашли способ сделать электродвигатели в 1,5 раза эффективнее

Учёные Южно-Уральского государственного университета нашли способ сделать популярные электрические двигатели, используемые в промышленности, гораздо эффективнее. Они разработали метод, который может повысить производительность асинхронных двигателей с частотным управлением как минимум на 50%. Кроме того, эта технология снижает потери электроэнергии в два раза. В Министерстве науки отметили, что такие двигатели составляют основу промышленного оборудования и применяются примерно в 80% случаев.

Секрет метода заключается в управлении магнитным полем двигателя. Если стандартные технологии поддерживают постоянный магнитный поток вне зависимости от нагрузки, то новая система регулирует его автоматически. При низкой нагрузке магнитное поле ослабляют, а при высокой — усиливают. Это позволяет двигателю работать оптимально и экономить электроэнергию. В ходе испытаний учёные подтвердили, что новая методика не только эффективна, но и безопасна.

Технология уже привлекла интерес крупных промышленных компаний. В министерстве подчеркнули, что она способна значительно снизить расходы предприятий на электроэнергию и улучшить экологические показатели. Один из нефтяных холдингов уже заказал десятки специальных контроллеров, которые позволят использовать это решение в реальной работе.