Российские учёные нашли способ сэкономить на производстве бетона и стали с помощью ИИ

Инженеры из Донского государственного технического университета разработали установку для создания вариатропных бетонных элементов. Эта инновация обещает сократить расход бетона на 40% и арматурной стали на 15%. По словам представителей университета, такие результаты достигаются за счёт применения материалов с переменной плотностью и прочностью, исследованных по уникальной методике.

Особенностью технологии стало использование искусственного интеллекта для прогнозирования характеристик бетона. Это позволяет упростить производственные процессы примерно на 12% и дополнительно снизить себестоимость продукции на тот же процент. В результате производители получают возможность адаптировать процесс под свои нужды, делая его более эффективным.

Новая методика также снижает затраты на монтаж и сокращает сроки строительства на 20%. В университете уверены, что разработка станет важным шагом для оптимизации строительной отрасли, помогая быстрее и экономичнее реализовывать проекты.