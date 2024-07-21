Российские учёные нашли способ снизить влияние хрома на экологию

В России появится новый способ борьбы с опасными выбросами хрома, который активно используется в промышленности. Хром важен для металлургии, кожевенной отрасли и производства пигментов благодаря своей коррозионной стойкости и твёрдости. Однако, хром VI, особенно в больших количествах, представляет серьёзную угрозу экологии, вызывая нарушение биохимических процессов и опасность для здоровья. В Пермском Политехе нашли решение этой проблемы, выделив культуру бактерий, способных эффективно уменьшать токсичность хрома VI.

Учёные из Пермского Политеха разработали специальную культуру бактерий Red. Cr, которая способна снижать концентрацию хрома VI на 96%. Эти бактерии выдерживают высокие концентрации этого токсичного элемента и быстро восстанавливают его до менее опасной формы хрома III. В отличие от традиционных химических реагентов, которые дорогие и экологически агрессивные, биохимический метод с использованием этих бактерий является более безопасным и экономичным.

Новый метод был проверен в биореакторе, где бактерии эффективно снижали уровень хрома VI в растворах. При концентрации 30 мг/дм³ процесс восстановления занимает 14 суток, а при 50 мг/дм³ — 28 суток. Исследование показало, что бактерии из Пермского Политеха действуют быстрее и эффективнее аналогичных культур, что делает их полезными для предприятий в машиностроении, кожевенной и металлургической промышленности, а также для горнодобывающих и химических компаний.