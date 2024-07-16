Российские учёные нашли способ создания керамики из отходов электростанций

Российские учёные нашли способ создания керамики из отходов электростанцийРаботающих на угле
Российские учёные разработали новый способ получения ценной керамики из отходов тепловых электростанций, работающих на угле. Методика включает две стадии обжига смеси золы и углерода, в результате которых сначала получается порошок карбида кремния, а затем этот порошок превращается в керамику с помощью искрового плазменного спекания. Второй этап занимает всего несколько минут, что делает процесс быстрым и эффективным.
В ходе исследований учёные изучали влияние температуры, времени выдержки и объёма углерода на процесс получения карбида кремния, титана и железа из золы тепловых станций. Полученный порошок карбида кремния затем использовался для создания экспериментальных образцов керамики. Эти образцы обладают ключевыми свойствами, такими как высокая твёрдость и прочность, что делает их сопоставимыми с традиционно изготавливаемыми образцами промышленной керамики.
Учёные подчёркивают, что новая методика не только позволяет получать высококачественную керамику, но и обещает окупиться благодаря ценным свойствам материала и перспективам для дальнейших исследований в этой области.