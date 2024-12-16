Российские учёные нашли способ точно предсказывать траекторию спутников на орбите

Учёные МГУ имени Ломоносова разработали способ точнее рассчитывать движение малых спутников даже при редком обновлении навигационных данных. Как рассказали в пресс-службе университета, это стало возможным благодаря усилиям студентов и исследователей из баллистического центра факультета космических исследований. Университет управляет собственной группировкой наноспутников и прогнозирует их траектории, используя данные, которые поступают с задержками из-за экономии заряда спутников.

В вузе отметили, что после запуска спутников проекта Space-PI с космодрома Восточный 5 ноября 2024 года на привычных платформах данные о траекториях аппаратов не публиковались более месяца. Учёные использовали ограниченные измерения навигационных систем, которые поступают раз в несколько дней, что влияло на точность расчётов. Благодаря новой методике срок работы спутников без обновления данных увеличился вдвое, что особенно важно для оптимизации энергопотребления.

С помощью нового программного обеспечения удалось построить траекторию для спутника «Альтаир». Результаты расчётов теперь доступны всем желающим на платформе, запущенной факультетом. По словам разработчиков, это значительно облегчает прогнозирование и планирование работы наноспутников.