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Наука и технологии
Опубликовано 28 мая 2024, 17:29
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Российские учёные нашли способ удешевить перелёт к Марсу

За счёт оптимизации использования двигателей
Ученые Института прикладной математики имени Келдыша придумали, как оптимизировать использование двигателей и удешевить «дорогу» к Марсу
Российские учёные нашли способ удешевить перелёт к Марсу
© Planet Volumes

Учёные из Института прикладной математики имени Келдыша создали новую схему оптимизации полёта малого космического аппарата от орбиты Земли к орбите Марса. Об этом рассказал президент Российской академии наук Геннадий Красников на заседании РАН. Новая схема позволяет быстро и недорого проводить межпланетные миссии.

Согласно этой «двухуровневой схеме оптимизации перелёта Земля — Марс», аппарат сначала будет отлетать с околоземной орбиты с помощью разгонного блока с двигателем большой тяги. Далее, в межпланетном пространстве и для выхода на орбиту Марса, будет использоваться двигатель малой тяги.

Красников подчеркнул, что для реализации этой схемы не нужно разрабатывать новые средства запуска космических аппаратов. Она позволяет в короткие сроки и с минимальными затратами проводить межпланетные миссии, используя уже существующую элементную базу.

Источник:ТАСС
Автор:Николай Шелофастов
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