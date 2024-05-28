Российские учёные нашли способ удешевить перелёт к Марсу

Учёные из Института прикладной математики имени Келдыша создали новую схему оптимизации полёта малого космического аппарата от орбиты Земли к орбите Марса. Об этом рассказал президент Российской академии наук Геннадий Красников на заседании РАН. Новая схема позволяет быстро и недорого проводить межпланетные миссии.

Согласно этой «двухуровневой схеме оптимизации перелёта Земля — Марс», аппарат сначала будет отлетать с околоземной орбиты с помощью разгонного блока с двигателем большой тяги. Далее, в межпланетном пространстве и для выхода на орбиту Марса, будет использоваться двигатель малой тяги.

Красников подчеркнул, что для реализации этой схемы не нужно разрабатывать новые средства запуска космических аппаратов. Она позволяет в короткие сроки и с минимальными затратами проводить межпланетные миссии, используя уже существующую элементную базу.