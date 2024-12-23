Российские учёные нашли способ улучшить прогнозирование будущего

Российские учёные нашли способ улучшить прогнозирование будущегоЭто улучшит работу нейросетей
Учёные из Государственного университета управления разработали новый способ прогнозирования будущего, который отличается от классических подходов. По словам сотрудников ГУУ, традиционные методы основаны на экстраполяции — анализе прошлого опыта для предсказания будущего. Однако этот принцип имеет ограничения: если условия меняются, он не работает. Алексей Терентьев, главный научный сотрудник университета, сравнил это с движением по дороге, глядя в зеркало заднего вида: на прямом участке все будет в порядке, но в повороте метод подведёт.
Новый подход использует теорию принятия решений в условиях неопределённости. Этот метод позволяет анализировать внешние факторы и выбирать действия, даже если ситуация постоянно меняется. Учёные создали модели, которые помогают объективно оценивать влияние окружающих факторов, не завися от текущих условий внутри системы. Эти разработки уже применяются в программном обеспечении, которое автоматизирует процесс анализа и принятия решений.
Как объяснил Терентьев, пользователю достаточно внести данные, чтобы программа проанализировала информацию, рассчитала вероятные сценарии и предложила оптимальное решение. Такая система может быть особенно полезной для сложных задач с множеством критериев и конфликтующими целями. Учёные уверены, что их метод станет полезным инструментом для управления в нестабильных условиях.