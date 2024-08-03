Российские учёные нашли способ улучшить симуляторы квантовых компьютеров

Российские физики придумали, как улучшить работу симуляторов квантовых компьютеров, которые могут точно воспроизводить работу реальных систем с высоким уровнем шумов.

Исследование показало, что для эффективной симуляции шумных квантовых устройств нужно увеличить размерность математических структур. Это ускоряет классическую симуляцию квантовых вычислений, что особенно важно для современных квантовых компьютеров, состоящих из десятков или сотен квантовых битов. Такие системы часто подвержены сбоям из-за помех и случайных факторов, нарушающих квантовое состояние кубитов.

Существующие квантовые компьютеры, называемые NISQ-компьютерами, сложны для симуляции на классических суперкомпьютерах из-за «негативных» элементов в их квантовых системах. Российские учёные нашли способ уменьшить эту негативность, подбирая подходящий базис и применяя другие математические инструменты. Проверки подтвердили, что их метод превосходит существующие подходы, что может ускорить разработку шумных квантовых компьютеров.