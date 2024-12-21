Российские учёные нашли способ улучшить теплообменные качества материалов

Учёные Томского политехнического университета изучили, как лазерная обработка поверхности влияет на процесс кипения воды. Они выяснили, что модификация материалов улучшает теплоотдачу в 2,5–4 раза, что открывает возможности для создания более эффективных систем охлаждения. Исследование поддержано Российским научным фондом, а результаты опубликованы в журнале Experimental Thermal and Fluid Science. В ТПУ пояснили, что шероховатость и смачивание поверхности играют ключевую роль в этом процессе.

Один из авторов исследования, Дмитрий Феоктистов, отметил, что лазерное воздействие позволяет менять текстуру материалов, делая их от супергидрофильных до супергидрофобных. Эта технология способна значительно усилить процессы теплообмена, особенно на металлических поверхностях. Например, коэффициент теплоотдачи на алюминии увеличился в 4 раза, а на меди — в 2,5 раза. Учёные считают, что обработка лазером перспективна для теплообменников.

Евгения Орлова добавила, что такие материалы могут применяться в энергетике, где важно быстро отводить тепло, и в других отраслях, нуждающихся в эффективных системах охлаждения. Специалисты уверены, что лазерная модификация поверхностей откроет новые горизонты в теплообменных технологиях.