Российские учёные нашли способ упростить проведение физических экспериментов

Российские учёные нашли способ упростить проведение физических экспериментовКоторые ранее требовали специальных электронных микроскопов
Учёные из ИТМО разработали новый метод закручивания электронов, который откроет новые возможности для экспериментов на коллайдерах. Ранее подобные исследования могли проводиться только на электронных микроскопах с низкими энергиями. Магистрант Илья Павлов, один из авторов работы, отметил, что закрученные электроны могут быть созданы с помощью специальных решёток, через которые они проходят, принимая форму «винта». Однако на ускорителях этот метод не работал из-за необходимости в очень маленьких решётках, что связано с физическими и технологическими ограничениями.
Павлов объяснил, что до сих пор эксперименты с закрученными электронами проводились только на низкоэнергетических установках. Учёные нашли способ изменить традиционный метод запуска электронов в ускоритель, добавив закрученность в пучок света, который «ударяет» по металлической пластине. В результате электроны, выбивающиеся из металла, уже имеют свойство закрученности, что позволяет им ускоряться до больших энергий.
Параллельно с теоретическими изысканиями идут практические эксперименты в Объединённом институте ядерных исследований в Дубне на ускорителе ЛИНАК-200. Первый набор данных планируют получить до конца года. Павлов добавил, что закрученные электроны могут дать учёным новую степень свободы в исследованиях и помочь в изучении таких загадок, как спин протона. Эти эксперименты могут также оказать влияние на анализ магнитных свойств материалов, поскольку закрученные электроны более чувствительны к магнитным полям.