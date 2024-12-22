Российские учёные нашли способ ускорить 5G и 6G в десятки раз

В Казанском национальном исследовательском техническом университете им. А. Н. Туполева, — КАИ, разработали инновационную систему, которая сочетает в себе оптические и радиотехнологии. Устройство способно одновременно определять направление и скорость источника радиосигнала, преобразуя радиоволны в оптические сигналы. Это открывает возможности для значительного увеличения скорости обработки данных в сетях 5G и 6G при значительно меньшем энергопотреблении, рассказали в университете.

Заведующий кафедрой радиофотоники и микроволновых технологий КНИТУ-КАИ Артём Кузнецов отметил, что новая разработка открывает новые горизонты для беспроводной связи и навигации. Применение оптических технологий для обработки радиосигналов позволяет добиться высокой точности и скорости при минимальном потреблении энергии, что особенно важно для работы с большими объёмами данных в реальном времени.

Основой системы являются радиофотонные технологии, которые позволяют работать в сверхширокой полосе частот, до 40 ГГц. Это открывает путь для высокоскоростной передачи данных и миниатюризации устройства. Преимущество технологии в том, что с переходом на фотонные интегральные схемы размеры и стоимость таких систем будут значительно снижаться, что сделает их доступными для массового производства. Система может быть использована в разных областях, от навигации до космической отрасли, и уже готова для внедрения в существующие системы связи и навигации.