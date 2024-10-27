Российские учёные нашли способ увеличить эффективность ядерного топлива

В Институте промышленных ядерных технологий, НИЯУ МИФИ, предложили новый метод промышленной наработки плутония-238, который необходим для создания автономных источников питания космических аппаратов. Этот метод, основанный на переработке отработанного ядерного топлива с АЭС, позволит обеспечить отечественные космические миссии в дальний космос необходимой энергией. Профессор Эдуард Глаговский отметил, что длительный срок службы плутония-238 идеально подходит для миссий к Луне и планетам Солнечной системы, которые могут занимать десятилетия.

Ранее Россия уже поставляла плутоний-238 для миссий NASA, таких как марсоходы «Кьюриосити» и «Персеверанс», а также для исследований Китая. Изотоп не только вырабатывает энергию, но и согревает аппараты, что критично для их работы в холодном космосе. В связи с развитием российской Лунной программы, востребованность этого ресурса вновь актуальна, и недавно президент России подчеркнул, что учёным важно обеспечить программы по освоению дальнего космоса всем необходимым.

Заместитель директора ИПЯТ Игорь Коновалов объяснил, что схема получения плутония-238 из отработанного ядерного топлива известна, но требовала улучшений. Российские учёные решили проблему, применив радиохимическую переработку ОЯТ, что позволяет увеличить наработку изотопа в разы. На первом этапе будет использоваться нептуний, накопленный на ПО «Маяк», а в дальнейшем возможно развёртывание производства в реакторах на быстрых нейтронах.