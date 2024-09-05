Российские учёные нашли способ заглянуть в прошлое на 10 млн лет

Специалисты Новосибирского государственного университета разработали камеру для ускорительного масс-спектрометра, которая позволит учёным исследовать геологические и исторические процессы Земли, произошедшие до 10 млн лет назад. Это стало возможным благодаря методу ускорительной масс-спектрометрии (УМС), который точно измеряет концентрацию редких космогенных изотопов в образцах, что помогает в изучении археологии, геологии, биомедицины и других наук.

Учёные НГУ создали время-проекционную камеру (ВПК) низкого давления для работы с протонными и ионными пучками малой энергии. Совместно с ускорительной масс-спектрометрией эта камера позволяет проводить мультиизотопные исследования мирового уровня. Новый метод поможет расширить временной диапазон исследований — теперь можно датировать события, произошедшие вплоть до 10 млн лет назад, тогда как ранее этот интервал был ограничен 75 тысячами лет.

По словам руководителя проекта Андрея Соколова, тестирование камеры с образцами, содержащими изотоп 14 °C, прошло успешно. Результаты показали, что камера эффективно разделяет изобарные ионы бора и бериллия, что делает новый метод перспективным для датирования геологических объектов. Разработка была поддержана грантом Российского научного фонда.