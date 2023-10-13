Российские учёные нашли способ заранее узнать, с какими болезнями «знаком» организм

Т-клетки, важные защитники нашего здоровья, играют решающую роль в борьбе с инфекциями и опухолями. Они способны различать свои клетки от чужеродных с помощью специальных рецепторов на своей поверхности. Эти рецепторы имеют особые участки, которые ответственны за распознавание.

Учёные создали веб-сервис, который предсказывает, сможет ли конкретная Т-клетка с определённым рецептором распознать чужеродные агенты и с какими генетическими аллелями она будет взаимодействовать. Это поможет ускорить разработку вакцин против инфекций и опухолей.

Эксперты используют биоинформатические методы для сужения поиска потенциальных вакцин. Веб-сервис TCR-Pred может предсказать взаимодействие Т-клеточных рецепторов с различными возбудителями болезней. Он обладает большим потенциалом и может помочь в создании диагностических методов и лечении различных заболеваний.

Т-клетки играют ключевую роль в иммунной системе, и их способность распознавать чужеродные агенты сделает разработку вакцин и лечения болезней более эффективной.