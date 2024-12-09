Российские учёные нашли способ защитить молоко от порчи

Новосибирские учёные нашли вирус-бактериофаг, который способен уничтожать бактерии, портящие молоко при хранении в холоде. Открытие сделали специалисты Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН. Они объяснили, что проблема порчи связана с псевдомонадами — бактериями, которые выделяют ферменты, сохраняющиеся даже после пастеризации. Эти ферменты делают молоко горьким и непригодным к употреблению.

Бактериофаг был обнаружен в образцах воды из реки Катунь на Алтае. Исследователи изучили его свойства, охват поражаемых бактерий и геном. Новый фаг оказался эффективным против разных штаммов псевдомонад, включая тех, которые активны при низких температурах. Это открытие может помочь предотвратить бактериальное загрязнение молока на этапах хранения и переработки.

Проблема порчи молока особенно актуальна для продуктов длительного хранения и сыров. Учёные считают, что использование бактериофагов может стать альтернативой химическим консервантам. Такие методы уже изучаются за рубежом, но российская разработка предлагает оригинальное решение, подходящее для отечественных условий.