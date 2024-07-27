Российские учёные нашли сверхбыструю нейронную звезду

Российские учёные, используя телескоп ART-XC на космической обсерватории «Спектр-РГ», обнаружили уникальную нейтронную звезду. Эта звезда весит полтора раза больше Солнца и вращается с невероятной частотой — около 600 оборотов в секунду. По словам Александра Лутовинова из Института космических исследований, объект оказался настолько необычным, что другие обсерватории его пропустили.

Лутовинов добавил, что в дополнение к нейтронной звезде команда нашла и её «соседа» — маленькую звезду массой примерно в четверть массы Солнца. Такое открытие стало возможным благодаря работе телескопа ART-XC, который был установлен на обсерватории «Спектр-РГ».

Обсерватория «Спектр-РГ» стартовала 13 июля 2019 года на ракете «Протон-М» и вышла на свою рабочую орбиту в октябре того же года. На борту установлены два телескопа: ART-XC и немецкий eROSITA, который сейчас находится в спящем режиме.