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Наука и технологии
Опубликовано 02 июня 2024, 21:37
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Российские учёные нашли связь бессонницы и Альцгеймера

Недосып препятствует выведению жидкостей из мозга
Учёные из Саратова нашли связь между бессонницей и рисками развития Альцгеймера
Российские учёные нашли связь бессонницы и Альцгеймера
© Kate Stone Matheson

Учёные из лаборатории «Умный сон» в Саратовском госуниверситете обнаружили, что мозг очищается от токсичных элементов во время сна. Этот процесс происходит в мозговых оболочках во время глубоких сонных фаз, когда мозг омывается специальной жидкостью.

Токсины, такие как бета-амилоид, выкачиваются из мозга во время сна. Если этот процесс нарушается из-за недостаточного сна, то это может привести к различным нейродегенеративным заболеваниям, включая болезнь Альцгеймера и Паркинсона.

Дальнейшие исследования саратовских учёных направлены на проведение клинических испытаний, чтобы лучше понять этот процесс и его связь с нейродегенеративными заболеваниями. Они надеются, что их работа поможет в разработке новых методов профилактики и лечения этих серьёзных заболеваний.

Источник:iz.ru
Автор:Николай Шелофастов
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