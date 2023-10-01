Российские учёные нашли связь депрессии и глаукомы

Специалисты из Тюменского медуниверситета провели исследование, которое выявило связь между депрессией и глаукомой. Глаукома — это болезнь глаз, которая может привести к ухудшению зрения и часто встречается у пожилых людей. Исследователи обнаружили, что утрата определённых клеток в глазу может повлиять на настроение человека, особенно при недостатке света.

Главным выводом из исследования является то, что изменения в искусственном освещении могут оказать положительное влияние на настроение людей с глаукомой. Это может открыть новые пути для разработки специальных методов терапии для таких пациентов. Эти результаты опубликованы в Journal of Affective Disorders.