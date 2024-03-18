Российские учёные нашли связь между стрессом и микрофлорой кишечника

Учёные из БФУ и Института физиологии РАН выяснили, что у животных с меньшим разнообразием кишечной микрофлоры нервная система более возбудима. До наступления стресса такие животные имеют менее разнообразную микробную составляющую по сравнению с менее возбудимыми.

В эксперименте на крысах было проведено секвенирование гена «16S рРНК» микроорганизмов, чтобы определить, какие бактерии присутствуют в кишечнике и какие функции они выполняют.

Кроме того, учёные обнаружили, что при длительном стрессе у менее возбудимых крыс увеличивается количество определённых бактерий в кишечнике. Проведённые ранее исследования показали, что крысы с высокой возбудимостью нервной системы склонны к развитию нейровоспаления и имеют более выраженные поведенческие нарушения.

Следующим этапом для учёных станет проверка гипотезы о том, что высокая возбудимость у человека также связана с большей предрасположенностью к психическим расстройствам. Это исследование может помочь в разработке персонализированных методов лечения, учитывая роль генетических особенностей в развитии психических расстройств.