Российские учёные нашли вещества для борьбы с Covid-19 в водорослях

Учёные из Уральского федерального университета и Института органического синтеза, УрО РАН, сделали важное открытие в борьбе с вирусом SARS-CoV-2. Они обнаружили, что красные водоросли под названием Laurencia содержат вещества, которые могут остановить размножение этого вируса. Эти водоросли могут стать основой для разработки новых лекарств от COVID-19.

Laurencia относится к семейству Rhodomelaceae и широко используется в пищу, народной медицине и как удобрение. Недавние исследования показали, что в ней содержатся биоактивные соединения с противовирусной активностью.

Учёные провели специальное исследование и обнаружили семь соединений в Laurencia, которые могут блокировать размножение вируса SARS-CoV-2. Одной из наиболее обещающих молекул является бромофикоевая кислота C, которая может оказывать воздействие на несколько частей вирусных белков, ответственных за его размножение.

Эти открытия представляют собой важный шаг в разработке потенциальных лекарств от коронавируса, хотя пока рано говорить о конкретных препаратах. Учёные также проверили, нет ли вреда для человеческого организма, и отобрали семь соединений для дальнейших исследований.