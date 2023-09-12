Российские учёные нашли вирусы, которые помогут бороться с раком

Учёные из лаборатории молекулярной вирусологии Сеченовского Университета Минздрава России провели исследование, в ходе которого они использовали ослабленные вирусы везикулярного стоматита, болезни Ньюкасла и миксомы для борьбы с раком. Эти вирусы способны заражать и разрушать раковые клетки. Их модифицировали так, чтобы они стали безопасными для человека.

Исследование было проведено на мышах с агрессивной формой меланомы. В результате, вирус везикулярного стоматита снизил скорость развития опухолей на 50% по сравнению с группой контрольных мышей. Другие ослабленные вирусы тоже препятствовали развитию рака, сохраняя при этом активность и аппетит у животных.

Онколитические вирусы могут использоваться как одиночное средство для лечения рака и как носители терапевтических молекул. Они размножаются в раковых клетках, разрушая их, и стимулируют иммунную систему организма для борьбы с болезнью. Важно, что они не размножаются в здоровых клетках, что снижает побочные эффекты по сравнению с химиотерапией и радиотерапией.

Исследование проводилось в рамках программы стратегического и академического лидерства «Приоритет 2030» совместно с исследователями из РУДН и ФИЦ Вирусологии и микробиологии. Это открытие открывает новые перспективы для разработки более эффективных методов лечения онкологических заболеваний с минимальными побочными эффектами.