Российские учёные нашли возможный источник сверхмощной частицы

Российские учёные из Института ядерных исследований (ИЯИ) РАН раскрывают тайны загадочной космической частицы, зарегистрированной в мае 2021 года в Юте, США. Эта частица обладала поразительной энергией, многократно превосходящей возможности самых мощных ускорителей частиц, вроде Большого адронного коллайдера.

Международный проект Telescope Array, объединяющий учёных из нескольких стран, занимается исследованием этой частицы. Установлено, что её происхождение связано с крупными событиями во Вселенной, такими как взрывы сверхмассивных чёрных дыр и гамма-всплески.

Учёные ИЯИ РАН, после тщательного анализа, пришли к выводу, что частица не соответствует стандартной модели физики частиц и, возможно, связана с неизведанными астрономическими или физическими явлениями. Они предполагают, что частица могла прибыть на Землю из далёкой области Вселенной, отклонившись от обычных источников.

Это открытие не только расширяет наше понимание космоса, но и помогает решить фундаментальные вопросы физики. Исследование таких явлений открывает новые горизонты в понимании Вселенной и её таинственных элементов.