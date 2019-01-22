Российские учёные научат парализованных общаться силой мысли

Российские медики начали тестировать устройство под названием «Нейрочат». О разработке рассказало издание «Известия» со ссылкой на исполнительного директора отраслевого союза Национальной технологической инициативы «НейроНет» Александра Семенова.

«Нейрочат» предназначен для людей, перенёсших инсульт. Он представляет собой программно-аппаратный комплекс из нейрогарнитуры и специального интерфейса. Гарнитура надевается на голову пациенту, на экран выводится алфавит. Затем пациенту остаётся сосредоточится на определённой букве на экране и таким способом набирать текст.

Первая тестовая партия уже распространили в несколько российских реабилитационных центров. Он отметил: «Серийное производство, по нашему прогнозу, начнется в конце весны – начале лета». Подобное устройство можно применять не только в медицине, но и в промышленности, и в индустрии развлечений.