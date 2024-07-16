Российские учёные «научили» бактерии создавать экологичный пластик

Российские учёные «научили» бактерии создавать экологичный пластикИз отходов рыбного производства
Красноярские учёные использовали остатки рыбной промышленности для создания экологически чистых биоразлагаемых пластмасс. Эти отходы оказались идеальным углеродным субстратом для роста бактерий и производства полимеров, что помогает бороться с проблемой загрязнения окружающей среды пластиком.
Пластик играет значительную роль в современном обществе, используясь в электротехнике, медицине, машиностроении и нефтедобывающей промышленности. Однако его широкое распространение стало глобальной экологической проблемой из-за медленного разложения нефтяных полимеров, что приводит к серьёзному загрязнению окружающей среды.
Учёные изучают возможность замены синтетических пластиков биоразлагаемыми материалами, такими как полигидроксиалканоаты (ПГА). Эти полимеры обладают свойствами традиционных пластиков, но разлагаются в природных условиях, что делает их более экологически безопасными и устойчивыми в перспективе.
Красноярские учёные продемонстрировали, что жирные отходы рыбной промышленности могут успешно использоваться для синтеза ПГА-полимеров. Этот подход не только снижает экологическую нагрузку, но и обеспечивает более устойчивое производство биоразлагаемых материалов, используя доступные и возобновляемые ресурсы.