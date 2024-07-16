Российские учёные «научили» бактерии создавать экологичный пластик

Красноярские учёные использовали остатки рыбной промышленности для создания экологически чистых биоразлагаемых пластмасс. Эти отходы оказались идеальным углеродным субстратом для роста бактерий и производства полимеров, что помогает бороться с проблемой загрязнения окружающей среды пластиком.

Пластик играет значительную роль в современном обществе, используясь в электротехнике, медицине, машиностроении и нефтедобывающей промышленности. Однако его широкое распространение стало глобальной экологической проблемой из-за медленного разложения нефтяных полимеров, что приводит к серьёзному загрязнению окружающей среды.

Учёные изучают возможность замены синтетических пластиков биоразлагаемыми материалами, такими как полигидроксиалканоаты (ПГА). Эти полимеры обладают свойствами традиционных пластиков, но разлагаются в природных условиях, что делает их более экологически безопасными и устойчивыми в перспективе.

Красноярские учёные продемонстрировали, что жирные отходы рыбной промышленности могут успешно использоваться для синтеза ПГА-полимеров. Этот подход не только снижает экологическую нагрузку, но и обеспечивает более устойчивое производство биоразлагаемых материалов, используя доступные и возобновляемые ресурсы.