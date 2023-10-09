Российские учёные научили ИИ искать наночастицы-уничтожители, реагирующие лишь на раковые клетки

Российские учёные научили ИИ искать наночастицы-уничтожители, реагирующие лишь на раковые клеткиКак незаметно подкралось будущее
В Университете ИТМО была разработана уникальная платформа на базе искусственного интеллекта. Её задача — отыскивать наночастицы, которые обладают избирательной токсичностью исключительно к раковым клеткам.
Этот прорыв в науке может стать решающим в борьбе с онкологическими заболеваниями. Специалисты из ИИ-центра в химии научного кластера SCAMT применили алгоритм, имитирующий эволюционный отбор, использовав его для отбора наночастиц.
Эти частицы нацеливаются только на поражённые раком клетки, что минимизирует побочные эффекты лечения.
Используемый ИИ оценивает токсичность наночастиц на основе их размера, заряда и других характеристик. Это позволяет быстро и эффективно подбирать наиболее подходящие наночастицы для борьбы с различными видами опухолей.
Новый подход с использованием генетического алгоритма ускоряет процесс отбора и повышает точность прогнозирования.