Российские учёные «научили» ИИ распознавать опьянение по голосу

Учёные Нижегородского государственного университета и Томского государственного университета разработали метод, позволяющий искусственному интеллекту выявлять признаки опьянения человека по его речи. Заведующая лабораторией киберпсихологии ННГУ Валерия Демарева сообщила, что технология может быть полезна, например, для контроля сотрудников кол-центров. Система анализирует записи разговоров и способна автоматически выявлять изменения в голосе, характерные для состояния опьянения.

Метод основан на анализе спектральных характеристик речи. Учёные провели эксперимент с участием более 600 человек, часть из которых находились в состоянии среднего опьянения. Участники читали скороговорки, а записи подвергались спектральному анализу. Искусственный интеллект, обученный на этих данных, научился с высокой точностью различать пьяную и трезвую речь, независимо от языка и фонового шума.

Исследователи намерены развивать технологию и в других направлениях. Следующий шаг — создание алгоритмов для распознавания стрессовых состояний по голосу. Демарева подчеркнула, что это поможет работодателям оценивать стрессоустойчивость соискателей, а также следить за состоянием сотрудников, чтобы предотвращать кризисные ситуации.