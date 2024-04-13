Российские учёные «научили» ИИ самостоятельно готовить данные для обучения

Российские учёные придумали метод, который позволяет искусственному интеллекту (ИИ) самостоятельно готовить текстовые данные для обучения. Они использовали для этого ChatGPT. Раньше эту задачу выполняли только люди, и это занимало много времени, — до нескольких месяцев. Теперь компьютер может делать это в три раза быстрее.

Учёные из МФТИ разработали метод, который позволяет нейросетям самостоятельно готовить данные для обучения. Большие языковые модели, такие как ChatGPT, теперь могут автоматически выполнять эту работу. До этого люди тщательно разбирали большое количество примеров для обучения машины.

Использование ИИ позволяет значительно ускорить процесс разметки данных. Теперь это делается в три раза быстрее и в два раза дешевле, чем раньше. Такой подход применяется в самых разных областях и помогает улучшить качество обработки информации.