Российские учёные научили ИИ восстанавливать 3D-объекты из плоских картинок

Теперь, благодаря их работе, можно быстро создать качественную 3D-структуру материала, основываясь только на изображении его поперечного среза. Традиционные методы «оцифровки» 3D-образцов требуют куда больших временных и экономических затрат.

Пермские ученые предложили метод восстановления статистически эквивалентной 3D-модели пористой микроструктуры, используя нейронную сеть. Этот алгоритм обучения отличается от предыдущих разработок тем, что он не требует использования поэлементных составляющих в оптимизируемой целевой функции.