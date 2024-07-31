Российские учёные «научили» нейросеть определять болезнь Паркинсона по рисунку

Учёные из Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета, «ЛЭТИ», разработали новаторский алгоритм на базе нейросети, который способен по фотографии нарисованной пациентом спирали выявлять признаки возможных когнитивных нарушений, включая болезнь Паркинсона. Этот прорывной метод может изменить подход к ранней диагностике, о чём сообщили в университете.

Болезнь Паркинсона — это сложное нейродегенеративное заболевание, которое начинает проявляться у взрослых в возрасте 30–50 лет. Оно постепенно разрушает клетки мозга, что приводит к замедлению движений, тремору и другим симптомам. Диагностировать заболевание до появления явных признаков довольно трудно, а раннее обнаружение критично для замедления прогрессирования болезни. По оценкам, в мире сейчас около 10 миллионов человек страдают от этой болезни.

Новый алгоритм от «ЛЭТИ» предлагает инновационное решение: он анализирует фотографию рисунка спирали, сделанного пациентом, и выявляет возможные отклонения, связанные с когнитивными нарушениями. Нейросеть обрабатывает изображение и может обнаружить признаки болезни, которые ранее оценивались только на основе субъективного мнения врача. Как отметила автор проекта Екатерина Сырцова, эта технология может стать основой для медицинских программ и помочь пациентам в мониторинге их состояния. Тестирование модели показало точность 99,3%, что открывает новые возможности для экспресс-диагностики нейродегенеративных заболеваний.