Российские учёные научили нейросеть «петь» как кашалот

В Санкт-Петербургском государственном университете электроники, технологий и управления (ЛЭТИ), разработали нейросеть, способную генерировать звуки, похожие на «песни» кашалотов. Этот проект, который стал частью программы «Приоритет-2030» нацпроекта «Наука и университеты», имеет потенциал не только для изучения поведения морских млекопитающих, но и для создания новых технологий подводной связи. Пресс-служба университета сообщает, что полученные результаты могут существенно повлиять на развитие систем навигации и гидролокации, использующих акустические сигналы.

Исследование звуковых волн, издаваемых кашалотами, помогает биологам понимать, как эти животные общаются и ориентируются в пространстве. Особое внимание уделяется щелчкам, трескам и стонам, которые они используют для эхолокации и связи. В рамках проекта учёные преобразовали звуки кашалотов в спектрограммы, которые затем с помощью нейросети были превращены в новые звуковые данные. Эти работы направлены на то, чтобы минимизировать помехи в подводной связи, учитывая, как различные шумы могут влиять на акустическую передачу.

Разработанный метод позволяет не только генерировать звуки, похожие на кашалотов, но и применять этот подход для создания звуков любых животных, таких как птицы. Как рассказала доцент кафедры САПР ЛЭТИ Екатерина Копец, их нейросеть обучена самостоятельно генерировать высокочастотные сигналы с минимальными отклонениями от оригинальных звуков. Она добавила, что такие технологии могут быть использованы для создания новых методов подводной связи и навигации, что откроет новые горизонты для акустических исследований.