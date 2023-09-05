Российские учёные научилиcь безошибочно отлавливать подозрительные банковские переводы

Учёные из Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) разработали систему искусственного интеллекта, которая может обнаруживать подозрительные банковские операции. Их алгоритм, основанный на градиентном бустинге, достиг высокой точности — 99,21%. Это впервые удовлетворяет стандарты безопасности в банковской сфере. Алгоритм может быть использован службами безопасности банков и при мониторинге криптовалютных операций.

Взглянем подробнее. Компьютер рассматривает банковскую транзакцию как последовательность данных, отображающую движение денег. Некоторые из них могут вызвать подозрения у налоговых органов и правоохранительных органов. В данном случае, алгоритм, разработанный учёными ЮУрГУ, способен точно выявить такие транзакции.

Эта технология имеет широкие практические применения и может использоваться в повседневной работе банковских служб безопасности, а также при контроле за операциями с криптовалютой. Южно-Уральский государственный университет активно занимается инновационными исследованиями в различных сферах науки и техники, и данное достижение является частью их работы. Университет также играет важную роль в региональных проектах по развитию науки и технологий.