Российские учёные научились чинить обшивку космических аппаратов прямо на орбите

Изобретение, описанное в материалах Роспатента, использует тепловую энергию самораспространяющегося высокотемпературного синтеза (СВС) для устранения микротрещин на поверхности космических летательных аппаратов (КЛА).

Предлагаемое устройство представляет собой цилиндр с внутренней полостью, содержащей СВС-шихту и спираль для инициирования синтеза и испарения материала.

Нижняя часть устройства обладает двойной стенкой, позволяющей создать вакуум и обеспечить присасывание к поверхности аппарата.

При нагреве шихты расходный материал испаряется и оседает в области трещин, закупоривая их и создавая сплошную пленку на поверхности КЛА. Более того, устройство способно обнаруживать наличие трещин.

После установки на поверхности аппарата в него закачивается инертный газ, и снижение давления в камере свидетельствует о наличии трещины в этом месте.

Данное изобретение может иметь значительное практическое применение, особенно после ситуации, которая произошла на МКС в 2019 году. Тогда космонавты обнаружили утечку воздуха в промежуточной камере модуля «Звезда» и несколько раз заклеивали обнаруженную трещину.

Впоследствии были выявлены ещё трещины. Их также удалось загерметизировать.