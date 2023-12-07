Российские учёные научились делать «заплатки» для тканей человека

Учёные из Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ), представили новую технологию создания биоматриц, которые обещают выдающуюся эффективность в восстановлении тканей в организме. Этот материал, разработанный с использованием бактериальной целлюлозы, обладает уникальной влагоёмкостью, ускоряющей процесс регенерации мягких и костных тканей. Исследование было поддержано Российским научным фондом в рамках национального проекта «Наука и университеты».

Созданные биоматрицы предоставляют эффективную альтернативу для восстановления тканей или замены утраченных частей организма. Этот подход не только более доступен с точки зрения затрат, чем донорская трансплантация, но и снижает вероятность осложнений в период восстановления пациента. Бактериальная целлюлоза, выбранная для создания матриц, демонстрирует высокий уровень биосовместимости.

Процесс получения матриц включает все этапы, начиная от выращивания продуцента и очистки целлюлозы до её модификации и конструирования матриц. Учёные, в том числе доцент Игорь Ржепаковский, подчёркивают простоту и эффективность новой технологии. Разработанные матрицы могут быть применены в клеточных технологиях, тканевой инженерии и хирургии, открывая перспективы для расширения спектра восстановления тканей.