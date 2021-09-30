Российские учёные научились диагностировать рак с помощью специальных молекул ДНК

Как сообщает источник со ссылкой на отчёт исследования, чтобы добиться таких результатов, учёным пришлось разработать трёхмерную модель аптамеров, сделать сложнейшие вычисления их размеров и научиться их разделять в нужном месте. Это было необходимо потому, что части этих молекул ДНК при связывании с какими-либо другими молекулами конфликтуют друг с другом: одна часть участвует в связывании, а другая — нет. Из-за этого обе части друг другу мешают и такое связывание становится неэффективным. Также учёным было необходим добиться того, чтобы аптамеры не задевали нецелевые клетки.

Как отмечается, для экспериментов были выбраны аптамеры LC-18, предназначенные для диагностики лёгочной аденокарциномы. В результате, модифицированные аптамеры сразу же «узнавали» раковые клетки и соединялись с ними. По словам учёных, эти клетки ДНК могут сообщить иммунной системе о таком новообразовании или сами начать его уничтожать, например, если нагружены антрактовым препаратом. При этом, что немаловажно, оптимизированные аптамеры не задевали при экспериментах здоровые клетки. В дальнейшем учёные планируют использовать эти клетки ДНК как в фундаментальных, так и в клинических исследованиях.