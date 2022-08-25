Российские учёные научились эффективнее лечить рак при помощи антималярийного средства

Мы разработали новую схему терапии <...> Причём мы показали это (повышение эффективности метода — прим. редакции) на клеточных линиях, полученных от пациентов с разной стадией развития рака. В процессе химиотерапии можно уменьшить дозировку, чтобы снизить побочные эффекты.