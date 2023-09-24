Российские учёные научились искать повторяющиеся элементы в геномах

Учёные из НИЯУ МИФИ и ФИЦ Биотехнологии РАН разработали новый математический алгоритм, который может точно выявлять повторяющиеся элементы в геномах. Их исследование сфокусировалось на бактериях и обнаружило ранее неизвестные повторы в геномах. Этот алгоритм может быть использован для поиска новых генетических мишеней, что может увеличить производительность бактерий или помочь в создании новых антибиотиков.

Геномы большинства организмов содержат повторяющиеся последовательности нуклеотидов. Эти повторы представляют собой некую «генетическую маркировку», которая может рассказать о происхождении и эволюции организмов. Однако существующие методы не всегда способны точно находить такие повторы, особенно, когда они мутировали.

Учёные разработали новый алгоритм, который можно сравнить с поиском матрицы, описывающей повторы. Этот метод более точно выявляет повторы, даже если они мутировали. Алгоритм успешно протестировали на искусственных последовательностях и геномах девяти видов бактерий, обнаружив ранее неизвестные повторы.

Этот новый подход может быть использован для анализа геномов не только бактерий, но и многоклеточных организмов. Это открывает двери для лучшего понимания эволюции геномов и создания новых микроорганизмов с полезными свойствами, такими как антибиотики или увеличение производительности.