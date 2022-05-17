Российские учёные научились использовать наночастицы для диагностики рака

Сообщается, что во время исследований специалисты разработали новейший тип органических наночастиц. Для этого они синтезировали смесь аминокислот: цистеина, фенилглицина, триптофана и глутатиона.

Оказалось, что наиболее эффективными в поглощении поляризованного излучения с дальнейшим излучением фотонов на необходимых волнах. Это, в свою очередь, может быть полезно в совершенно разных областях: от создания биосенсоров до диагностики онкологических заболеваний.

Напомним, что ранее, в апреле 2022 года, исследователи из Мичиганского университета в США предложили собственный метол определения рака кожи. Для этого они предложили использовать разработанное ими устройство OncoBean, позволяющее определять циркулирующие опухолевые клетки (ЦОК) в крови.