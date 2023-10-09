Российские учёные научились изменять свойства двумерных материалов

Учёные разработали новый метод управления термической устойчивостью 2D-материалов, подобных природному минералу валлерииту. Эти материалы могут использоваться для создания бумаги, картона и биопластика. Исследование проведено в Красноярском научном центре СО РАН и опубликовано в журнале ACS Omega.

2D-материалы, такие как графен, обладают уникальными свойствами и могут найти применение в различных областях. Учёные разработали метод синтеза 2D-материалов, аналогичных валлерииту и точилиниту, который позволяет контролировать их состав и свойства.

Исследователи изучили термическую стабильность этих материалов и их реакционную способность при высоких температурах. Добавление металлов, таких как алюминий, в состав материалов позволило регулировать их характеристики. Это открывает новые возможности для использования этих материалов, включая создание высокотемпературных сверхпроводников.

Изучение этих синтетических материалов также может помочь в использовании природных минералов, подобных валлерииту и точилиниту, в промышленности. Результаты исследования помогут лучше понять их химические и физические свойства и применить их в различных областях, включая добычу полезных ископаемых и металлургию.