Российские учёные научились извлекать 98% оксида алюминия

Учёные из Уральского федерального университета (УрФУ) и Института геохимии и аналитической химии РАН разработали способ более эффективной переработки алюминиевой руды, что позволяет извлекать до 98% глинозёма и снизить образование красного шлама в три раза. Этот метод поможет сделать производство алюминия более экологически безопасным, так как сократит количество твёрдых отходов.

Обычно при переработке алюминиевой руды, максимальное извлечение глинозёма составляет 80-85%. Однако новая модифицированная технология позволяет достичь до 95-98% извлечения, что делает процесс более эффективным.

Этот новый метод также снижает количество красного шлама, который образуется в процессе стандартной переработки алюминиевой руды. Традиционно, на каждую тонну боксита приходится от 0,7 до 1 тонны красного шлама. Новый метод позволяет снизить это количество до всего 300 кг на каждую тонну боксита.

Красный шлам представляет опасность из-за его щёлочности и наличия тяжёлых металлов и других вредных веществ. Этот метод позволяет не только сделать производство алюминия более эффективным, но и снизить угрозу для окружающей среды.

Для улучшения способа извлечения глинозёма, учёные использовали электролитическое восстановление соединений железа. Это позволило более эффективно выщелачивать глинозём из руды. Учёные также планируют продолжить работу над этим методом, чтобы минимизировать образование красного шлама вовсе.