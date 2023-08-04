Российские учёные научились контролировать срок службы костных имплантов

Российские химики создали новое защитное покрытие для медицинских имплантатов, которое предотвращает быстрое разрушение биоразлагаемых имплантатов для сращивания костей. Это покрытие более надёжно и способно к самовосстановлению, чем существующие варианты, сообщили из Российского научного фонда (РНФ). Их работу опубликовали в журнале Polymers.

Химики из Томска создали покрытие, которое может контролировать скорость разложения магниевых конструкций в имплантатах. Оно предотвращает токсическое воздействие, которое иногда сопровождает быстрое разрушение. Проведённые испытания на лабораторных животных будут дополнительным подтверждением эффективности этого подхода в медицинской практике.

Когда кости требуется восстановление, медики используют металлические или полимерные имплантаты. Идея заключается в том, чтобы они замещались костной тканью и клетками по мере своего разложения. Химики долго работали над этой проблемой и разработали композитное покрытие, которое делает разложение медицинских имплантатов более предсказуемым и быстрее. Но они пошли дальше и создали гибридное покрытие на основе органических веществ, которое ещё более эффективно в предотвращении разрушения имплантатов.

Новое покрытие успешно снизило скорость разложения имплантатов в сравнении с предыдущей версией покрытия. Оно также обладает способностью к самовосстановлению и делает процесс разложения в организме более предсказуемым. Химики надеются, что их разработка скоро найдёт применение в медицинской практике после прохождения всех проверок на безопасность.