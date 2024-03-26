Российские учёные научились контролировать строение молекул

Учёные из Томского политеха и других научных центров достигли прорыва в изменении кристаллической структуры нитроксильных радикалов с помощью галогенных связей. Это может привести к новым способам управления магнитными свойствами молекул. Исследователи обнаружили, что когда молекулы кристаллизуются, галогенные связи могут обеспечить определённую предсказуемость их расположения, что влияет на магнитные характеристики.

Группа учёных из Томска, Санкт-Петербурга и Института органической химии РАН работала с нитронил-нитроксильными радикалами, добавляя к ним доноры галогенных связей. Это приводило к образованию новых кристаллических структур, что позволяло учёным влиять на свойства молекул без изменения их структуры. Результаты этой работы могут быть полезны для создания новых магнитных материалов и понимания их свойств.