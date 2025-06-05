Российские учёные научились моделировать землетрясения на Крайнем Севере

Российские учёные нашли способ сделать здания на сваях более устойчивыми к землетрясениям, особенно в сложных условиях Крайнего Севера. Специалисты из МФТИ и Института системного анализа РАН создали программу, которая позволяет точно рассчитать, как сейсмические волны влияют на такие здания. Эта разработка учитывает множество факторов: глубину проседания грунта, длину свай, свойства строительных материалов и характеристики землетрясений. С помощью этой программы можно заранее увидеть слабые места здания и исправить их ещё на этапе проектирования.

Чтобы добиться таких точных расчётов, учёные использовали сложный метод, разделив его на две части. Простые участки здания и грунта они описывают с помощью стандартных моделей, а для сложных, например, наклонных свай или неровного грунта, применяют более детальные расчёты. Учёные также внедрили алгоритмы, отслеживающие разрушение свай под нагрузками. Если напряжение превышает критическое значение, в модели фиксируется образование трещин и изменение прочностных характеристик материала.

Исследования показали, что разные типы свай и формы просадки грунта по-разному влияют на устойчивость зданий. Например, короткие сваи для небольших зданий требуют более прочного материала, чем длинные сваи для высоток. Учёные уверены, что их разработка поможет строить надёжные дома в сейсмоопасных районах, избегать лишних расходов и делать строительство более безопасным для людей.