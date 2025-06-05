Наука и технологии
Опубликовано 05 июня 2025, 23:04
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Российские учёные научились моделировать землетрясения на Крайнем Севере

Для защиты зданий от повреждений
Разработано ПО, которое поможет защитить дома на Крайнем Севере от землетрясений
Российские учёные научились моделировать землетрясения на Крайнем Севере
© Julia Braytseva

Российские учёные нашли способ сделать здания на сваях более устойчивыми к землетрясениям, особенно в сложных условиях Крайнего Севера. Специалисты из МФТИ и Института системного анализа РАН создали программу, которая позволяет точно рассчитать, как сейсмические волны влияют на такие здания. Эта разработка учитывает множество факторов: глубину проседания грунта, длину свай, свойства строительных материалов и характеристики землетрясений. С помощью этой программы можно заранее увидеть слабые места здания и исправить их ещё на этапе проектирования.

Чтобы добиться таких точных расчётов, учёные использовали сложный метод, разделив его на две части. Простые участки здания и грунта они описывают с помощью стандартных моделей, а для сложных, например, наклонных свай или неровного грунта, применяют более детальные расчёты. Учёные также внедрили алгоритмы, отслеживающие разрушение свай под нагрузками. Если напряжение превышает критическое значение, в модели фиксируется образование трещин и изменение прочностных характеристик материала.

Исследования показали, что разные типы свай и формы просадки грунта по-разному влияют на устойчивость зданий. Например, короткие сваи для небольших зданий требуют более прочного материала, чем длинные сваи для высоток. Учёные уверены, что их разработка поможет строить надёжные дома в сейсмоопасных районах, избегать лишних расходов и делать строительство более безопасным для людей.