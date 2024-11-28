Российские учёные научились оценивать токсичность лекарств от рака

Учёные Казанского федерального университета (КФУ), разработали новую тест-систему для оценки токсичности препаратов клеточной терапии. Как сообщают в Минобрнауки РФ, это поможет повысить безопасность и снизить затраты на доклинические и клинические исследования таких препаратов.

Клеточная терапия CAR-T — это инновационный метод лечения рака, при котором используются генетически модифицированные клетки пациента для борьбы с опухолями. Тест-система, созданная в КФУ, позволит оценивать токсичность этих препаратов на ранних этапах исследования, что сделает процесс разработки более эффективным и безопасным.

Разработчики предложили использовать мультикомпонентные опухолево-стромальные сфероиды (CSS), как модель для оценки токсичности CAR-T препаратов. Это подход, который значительно улучшает точность исследований, так как токсичность проявляется не только через опухолевые клетки, но и через взаимодействие с другими клетками организма. Айгуль Рахматуллина из НИЛ «Трансляционная онкология» подчеркнула, что существующие модели не всегда могут точно предсказать токсичность, так как иммунология человека отличается от мышиных моделей, и часто полные данные о безопасности препаратов можно получить лишь в клинических испытаниях.